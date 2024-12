Setor de máquinas agrícolas é aposta da Fiergs para puxar recuperação da indústria em 2025

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Safra cheia é um dos fatores para a projeção de melhora. Carolina Pastl / Agencia RBS

O setor de máquinas e implementos agrícolas é uma das apostas da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) para puxar a recuperação do setor industrial gaúcho no ano que vem. A expectativa foi divulgada nesta terça-feira (3), durante a apresentação de balanço de 2024 e perspectivas para 2025 da entidade.

E vem da perspectiva de uma safra recorde, tanto no Estado, quanto no Brasil, conforme projeção da Companha Nacional de Abastecimento (Conab).

— O alerta que a gente faz é que, nos anos de estiagem, a gente também apresentou expectativas positivas. A parada nas chuvas aconteceu em dezembro, início de janeiro. Mas, no momento, não temos expectativa de que isso aconteça. A previsão das condições climáticas está favorável — pondera Giovani Baggio, economista-chefe da Fiergs.

Assim como as indústrias em geral, a de máquinas agrícolas também enfrenta dificuldades em 2024. De janeiro a setembro, a Fiergs calcula uma queda de 23,2% na produção de máquinas e equipamentos no Rio Grande do Sul. Deste total, mais de 60% vem do ramo agrícola. Baggio chegou a elencar o que já é conhecido para o agronegócio gaúcho e brasileiro: a quebra de safra, as taxas de juros elevadas e o preço de algumas commodities em queda como fatores para essa queda.

Além da safra recorde, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, entende que a briga comercial entre a China e os Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump, também deve beneficiar o agronegócio gaúcho:

— Não só a indústria gaúcha, como toda a indústria brasileira, pelo fechamento que vai ocorrer (de entradas de produtos).

No país, como a coluna já divulgou, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) estima um crescimento de 8% nas vendas no ano que vem. No Estado, o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) projeta um percentual parecido: entre 7% e 8%.