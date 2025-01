8 sabores que os cachorros mais gostam 

No entanto, o paladar, para os cachorros, é apenas parte do que torna a alimentação atrativa. O olfato, que é extremamente apurado, desempenha um papel central: o aroma de um alimento muitas vezes é o que mais chama a atenção deles.

1. Carne bovina

2. Frango

3. Carne suína

Com seu sabor mais forte, a carne suína é muito apreciada pelos cachorros. É rica em gorduras, o que torna o alimento ainda mais atrativo. No entanto, é importante oferecê-la com moderação e sempre bem cozida, para evitar o risco de contaminação por parasitas. Além disso, retire a gordura em excesso e os ossos antes de servir. Pode ser incluída ocasionalmente como um complemento nutritivo.

4. Peixe (salmão e atum)

O peixe é uma excelente opção de alimento para cães, especialmente espécies como salmão e atum, que são ricos em ômega 3. Esses ácidos graxos ajudam a manter a saúde da pele e do pelo. O sabor suave, combinado com o aroma característico do peixe, atrai a atenção dos cachorros. Cozinhe sem temperos, remova as espinhas e sirva em pedaços pequenos. Além disso, evite oferecer versões cruas para prevenir infecções.