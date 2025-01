Sam Altman da OpenAI nega acusações de agressão sexual a sua irmã

Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa californiana que lançou o ChatGPT, negou as acusações feitas por sua irmã Annie Altman em uma denúncia contra ele por suposta agressão sexual durante a infância.

"Nossa família ama Annie e está muito preocupada com seu bem-estar. Cuidar de um membro da família que enfrenta problemas de saúde mental é incrivelmente difícil", explicam.

Sam Altman, 39 anos e estrela do Vale do Silício há anos, é reconhecido mundialmente desde 2023 pelo sucesso global do ChatGPT, que lançou a revolução tecnológica da inteligência artificial (IA) generativa.