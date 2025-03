A representatividade do município que sediou a largada oficial na colheita da soja no RS

O município de Tupanciretã, no Noroeste, carrega uma representatividade importante para a safra de soja do Rio Grande do Sul. Maior produtor do grão no Estado, foi o local escolhido para a cerimônia da abertura oficial da colheita, e é também onde a estiagem mostra efeitos ampliados. Dados da Emater apontam que a produtividade é 51% menor do que a esperada no início do ciclo 2024/2025. As 26 sacas por hectare também ficam abaixo da estimativa da média estadual (37 sacas por hectare).