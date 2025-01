Foi revelado nesta quarta-feira (15) o novo trailer da série Demolidor: Renascido . A produção da Marvel Studios é a continuação direta do antigo seriado do herói, produzido pela Netflix, de 2015 a 2018.

O enredo continua as três temporadas anteriores. Elas agora fazem parte da cronologia oficial do Universo Cinematográfico da Marvel. Confira o trailer.

Elenco retorna

No elenco da série, Charlie Cox retorna como Matt Murdock/Demolidor . Além dele, Elden Henson volta como Foggy Nelson, Deborah Ann Woll como Karen Page, Wilson Bethel como Bullseye, e Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk, o Rei do Crime. Jon Bernthal também voltou como Frank Castle/Justiceiro.

Demolidor: Renascido estreia em 4 de março, no Disney+. Quem quiser entrar no clima, no streaming estão disponíveis as três temporadas originais de Demolidor.