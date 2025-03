7 cuidados com a pele antes e após a atividade física

A pele de quem treina também exige cuidados PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

Exercitar-se regularmente é essencial para ter uma vida mais saudável. A atividade física reduz o risco de diversas doenças e contribui para o bem-estar da saúde mental. Além disso, colocar o corpo em movimento também é benéfico para a pele. No entanto, é muito importante que você tenha cuidados com ela antes e após praticar exercícios.

“A prática de atividade física aumenta a circulação, melhora a oxigenação e a nutrição das células, deixando a pele mais bonita e saudável. Se, além disso, a pessoa se habitua a uma rotina de cuidados no pré e no pós-treino, os resultados podem ser ainda melhores”, explica Renata Taylor, fisioterapeuta dermato funcional e consultora comercial da HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e na fabricação de equipamentos eletrodomésticos e estéticos.

A especialista alerta que, por outro lado, a falta de alguns cuidados pode contribuir para o envelhecimento precoce, deixando a pele opaca e marcada. Por isso, ela lista algumas dicas que, se seguidas corretamente antes e depois do treino, podem proporcionar uma pele deslumbrante. Confira!

1. Evite treinar de maquiagem e cabelo solto

O ideal é remover qualquer maquiagem antes de ir para o treino, pois ela bloqueia os poros e as glândulas sudoríparas, dificultando a respiração da pele. “Depois de lavar todo o rosto, é hora de aplicar seu hidratante favorito e não se esquecer do protetor solar. Além disso, não é recomendado treinar com os cabelos soltos, mesmo que eles sejam curtos. É importante prendê-los, para que produtos capilares não se misturem com o suor. Isso pode obstruir os poros e causar as indesejáveis espinhas na testa”, afirma Renata Taylor.

2. Limpe os equipamentos e não leve a mão ao rosto

Sempre higienize os equipamentos da academia antes de usá-los com sua própria toalha ou com papel disponibilizado pelo estabelecimento. Fazendo isso, é possível diminuir as chances de uma contaminação por fungos, que causam infecções na pele, micoses e outros problemas. Ademais, o recomendado é não tocar o rosto durante o treino. “As mãos sujas podem carregar uma infecção bacteriana. Mantenha-as longe do rosto enquanto se exercita”, orienta a especialista.

3. Lave o rosto após o treino

Higienizar o rosto após o treino é tão importante quanto antes dele. Relaxar com o rosto suado pode causar a prisão de bactérias na pele. O mais indicado é fazer uma boa higiene com o sabonete ideal para seu tipo de pele e se livrar da sujeira, do óleo e do suor.

A roupa da academia acumular suor e impurezas que podem prejudicar a pele Bojan Milinkov / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Troque de roupa após chegar da academia

Muitas vezes, na correria, chegamos do treino e nos ocupamos com outras coisas. No entanto, não deixe de trocar de roupa. O corpo tende a suar e liberar toxinas que, geralmente, ficam nas roupas e podem obstruir poros e levar a erupções cutâneas, à acne e à foliculite, causada pelo atrito constante da roupa molhada com a pele. Isso obstrui os folículos pilosos e forma cravos, além de criar um ambiente quente e úmido, propício à proliferação de fungos e bactérias.

5. Tome banho com água morna

Tomar banho com água morna após o treino ajuda a remover o suor e as impurezas sem causar ressecamento ou irritação. A água muito quente pode retirar a camada natural de proteção da pele, deixando-a mais seca e sensível, enquanto a água fria pode não ser tão eficaz na remoção do excesso de oleosidade e suor acumulado. Além disso, a temperatura morna contribui para o relaxamento dos músculos, ajudando na recuperação pós-treino e prevenindo tensões.

6. Troque toalhas com frequência

Trocar as toalhas utilizadas para secar o suor durante o treino evita o acúmulo de bactérias, fungos e impurezas que podem causar problemas de pele, como acne e infecções. Durante a atividade física, o suor e as células mortas se depositam no tecido da toalha, criando um ambiente úmido propício para a proliferação de microrganismos.

7. Inclua a esfoliação na sua rotina

A esfoliação é essencial para deixar a pele em dia, especialmente porque muitas regiões do corpo passam boa parte do treino abafadas e em atrito com as roupas. Isso, por sua vez, favorece a foliculite e o ressecamento. É importante incluir a esfoliação na rotina, pois ela elimina impurezas e células mortas na superfície, trazendo de volta uma textura macia.