Mexicano que já foi a 10 Copas do Mundo considera Inter "um dos três melhores times do Brasil"

Considerado pela Fifa o torcedor mais fanático do México, Hector Chávez está empolgado para ver o jogo de sua seleção contra o Inter nesta quinta-feira (16). Apelidado de Caramelo, o mexicano de 62 anos já esteve em 10 Copas do Mundo e já viu mais de 500 jogos de seu país. Ele foi um dos três torcedores a receber a delegação mexicana em Porto Alegre na terça (14).

Em entrevista para Zero Hora, Caramelo rasgou elogios ao Colorado e contou sobre sua expectativa para o jogo:

— É uma oportunidade para os jovens e vai ser um jogo bastante interessante. Como as demais seleções disputam as Eliminatórias e estamos classificados ao Mundial de 2026, nos restam estes importantes duelos contra grandes equipes. Considero que Inter é um dos três melhores times do Brasil. Assim como o River, que é um dos maiores da Argentina.

Em seu chapéu, Caramelo estampa o logo de todas as edições dos Mundiais em que esteve presente. Ele participou de todas desde a Copa do Mundo de 1986, justamente no México. Seu país será sede também da Copa de 2026 — junto com Estados Unidos e Canadá — e isso também é identificado por orgulho em seu chapéu.

— São os jovens desta seleção que podem estar na Copa de 2026 e na de 2030, por isso precisamos torcer para eles. Estamos ansiosos pelo Mundial — disse.

O duelo no Beira-Rio será o 510º jogo do México que contará com a presença de Caramelo nas arquibancadas. Além disso, será a segunda vez que ele estará em uma partida na casa colorada.

— Sou torcedor do Chivas, assim como minha família. Eu estive na final da Libertadores de 2010 — relembra o mexicano, que na ocasião, viu seu time ser derrotado por 3 a 2 e perder o título para o Inter.

Ainda na terça, durante a tarde, Caramelo visitou o Beira-Rio e convocou outros mexicanos a acompanhar a partida.

