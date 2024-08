Um ano e dois meses depois da apresentação que encheu o Gigantinho, empolgou os colorados e emocionou sua família, Enner Valencia vai ser reserva do Inter. O centroavante perdeu espaço no time após um semestre de apresentações insuficientes. E não só com a camisa colorada. Pela seleção também ficou devendo. É um 2024 difícil para o capitão e maior ídolo do Equador. O jogador está, claramente, com problemas além do campo.