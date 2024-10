Inter vence Grêmio no Beira-Rio e encurta distância para o G-4 do Brasileirão

Um gol de Borré. Uma festa de quase 50 mil pessoas no Beira-Rio. Uma marca. O tão aguardado Gre-Nal 443, válido pela 30ª rodada do Brasileirão entra para a história dos clássicos. Com o 1 a 0, o Inter atingiu um feito que já durava 50 anos. Pela primeira vez desde 1974, venceu todas as vezes que enfrentou o Grêmio, quando houve mais de um clássico na temporada. Na estreia de Roger pelo lado vermelho da rivalidade, saiu com os três pontos, chega a 49, que o devolvem ao G-6. A equipe de Renato estaciona nos 35, três acima do Z-4.