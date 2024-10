Pouco antes do início do clássico Gre-Nal 443, neste sábado (19), a torcida do Inter homenageou o ex-ponta direita Valdomiro com um mosaico. A bandeira foi desfraldada no setor da Guarda Popular, com a imagem de Valdomiro e a inscrição "maior 7 do Sul", uma alfinetada no gremista Renato Portaluppi.