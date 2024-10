No papel Notícia

Com duas mudanças, Inter está escalado para o Gre-Nal 443

Borré e Bruno Henrique entram nos lugares de Valencia e Thiago Maia. Rogel e Fernando começam no banco de reservas, mantendo Clayton e Rômulo no time titular. Partida ocorre no Beira-Rio, às 16h, pelo Brasileirão

19/10/2024 - 15h14min