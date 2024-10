Após a derrota no Gre-Nal 443, neste sábado (19), no Beira-Rio, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, defendeu o técnico Renato Portaluppi, criticado por ter se apresentado somente na terça-feira (15), um dia após o grupo de jogadores. Na segunda-feira (14), quando os atletas retomaram os treinos visando o clássico, Renato estava de folga no Rio de Janeiro.