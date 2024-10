Mesmo sem o Grêmio vencer Gre-Nal há quatro jogos, o treinador Renato Portaluppi não deixou de provocar o Inter. O revés para o rival neste sábado (19), por 1 a 0, foi a quarta derrota consecutiva do Tricolor em clássicos. Após a partida, os jogadores e os torcedores colorados festejaram mais uma vitória no Beira-Rio, o que originou a alfinetada do treinador gremista.