O Inter levou a melhor no Gre-Nal 443 deste sábado (19), no Beira-Rio. Com gol de Borré, o Colorado chegou à quarta vitória seguida sobre o Grêmio. Na saída do gramado, o colombiano ressaltou que teve o pacote completo em sua estreia no maior clássico gaúcho, com gol e vitória.