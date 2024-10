De todas as pessoas envolvidas diretamente no Gre-Nal 443, um dos mais experientes estará em alguma cabine do Beira-Rio, possivelmente esbravejando, reclamando, torcendo. E não será surpresa se aparecer na boca do túnel, quase entrando em campo, como já fez outras 40 vezes na vida. Mesmo não sendo gaúcho, são os poucos que entendem mais dessa rivalidade do que Andrés Nicolás D'Alessandro.