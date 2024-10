A entrevista do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, prometendo acionar o Inter na Justiça para cobrar valores pelas transferências de Mauricio e Wesley, gerou repercussões no Beira-Rio. Nenhum dirigente do clube gaúcho se manifestou oficialmente, mas internamente, há o reconhecimento de pendências, diferentes, porém, dos valores que os mineiros dizem ter.