Inter estima prejuízo de R$ 90 milhões por conta da enchente e prepara plano para aumentar receitas

Em uma conversa com diversos jornalistas que cobrem o dia a dia do clube, a direção do Inter apresentou nesta sexta-feira (20) o CT Parque Gigante, agora completamente reformado após as enchentes, e atualizou a situação financeira. O cálculo do prejuízo dos temporais de maio está estimado em R$ 90 milhões, distribuídos entre gastos para reformas e verba que deixou de entrar nos cofres. Ainda assim, os dirigentes garantem que têm dinheiro para manter em dia os salários e direitos de imagem de jogadores e demais funcionários.