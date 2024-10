O Inter tenta um acordo com a Procuradoria do STJD para liberar o atacante Ricardo Mathias, 18 anos, da suspensão de quatro jogos imposta pelo tribunal devido a uma confusão ocorrida em uma partida válida pelo Brasileirão Sub-20. Em paralelo, o clube tenta também um efeito suspensivo da punição. O objetivo é ter o garoto como arma do técnico Roger Machado no banco de reservas no Gre-Nal de sábado (19).