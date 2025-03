A situação de Bruno Henrique para o Gre-Nal 445

Bruno Henrique é titular do meio-campo colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O volante Bruno Henrique é uma preocupação da comissão técnica do Inter para o Gre-Nal do próximo sábado (8). O atleta apresentou um desconforto muscular na coxa esquerda no primeiro tempo da vitória sobre o Caxias no jogo que garantiu o time na final do Gauchão.

A boa notícia para os colorados é que o jogador realizou trabalhos físicos no gramado do CT Parque Gigante nesta quarta-feira (5).

A informação, apurada pela reportagem de Zero Hora, é de que Bruno Henrique participou de um treinamento sem bola na atividade que ocorreu com portões fechados na manhã desta quarta.

As chances de atuar no clássico são boas, mas isso vai depender de uma evolução nos próximos dias. Serão mais duas sessões de treino até o primeiro jogo da final do Gauchão.

A expectativa é que Bruno Henrique participe das atividades marcadas para as manhãs de quinta (6) e sexta-feira (7). Caso não tenha condições, o camisa 8 será substituído por Ronaldo.

— Tem que esperar. O Bruno relatou no final do jogo: “professor, senti pesar”. Vamos partir do princípio de que o Bruno Henrique vai estar apto — disse o técnico Roger Machado após o jogo contra o Caxias.

O Gre-Nal 445 está marcado para as 17h45min do próximo sábado, na Arena. O jogo é válido pela primeira partida da final do Gauchão 2025.