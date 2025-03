PVC aponta favorito no Gre-Nal e define final do Gauchão como a "mais especial" dos estaduais

Último Gre-Nal terminou empatado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A capacidade de o Gre-Nal avançar divisas e impactar outros estados do país já é rotineira. Desta vez, entretanto, a final do Gauchão 2025 promete ser uma das mais especiais da história.

Em entrevista exclusiva à Zero Hora, o comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, da Paramounth +, compartilhou suas impressões sobre a decisão que está chamando a atenção de todo o país e mexendo com as emoções dos torcedores apaixonados.

Além do clássico

Se o Grêmio for campeão, será octa pela primeira vez na história. Mas se o Inter vencer, quebrará uma sequência de oito estaduais sem taça. Além destes elementos, PVC destaca que a final é recheada de significados.

— É a final mais especial de todas. Mesmo com possível Fla-Flu no Rio, com os quatro grandes chegando em São Paulo depois de seis anos — afirma o comentarista.

O fato de o Grêmio poder conquistar o título pela terceira vez no Beira-Rio adiciona ainda mais peso à decisão. Afinal, o Inter também venceu duas vezes no Olímpico. Ele também cita outras particularidades.

— Já teve a vez que o Inter evitou o octa do Grêmio. O Inter também foi campeão duas vezes no Olímpico, mesmo número de vitórias que tem na Arena, enquanto o Grêmio ganhou o Gauchão duas vezes no Beira-Rio. Agora pode ganhar um terceiro título na casa do Inter e ainda ser octa lá — disse PVC.

— Outra curiosidade é que, nesses dois títulos do Grêmio, os técnicos tinham histórico na equipe colorada (Paulinho de Almeida e Mano Menezes). Agora Roger vive o contrário. A questão é saber lidar dessas coisas legais sem violência. São particularidades que vão chamar a atenção do Brasil — complementou.

Arbitragem

O Gauchão 2025 foi marcado por reclamações de arbitragem de todos os lados e declarações de dirigentes que ampliaram a tensão da rivalidade.

Na última terça-feira (4), ambos os clubes pediram à Federação Gaúcha de Futebol a escalação do quadro completo de arbitragem de fora do Estado.

Sobre este assunto, PVC respondeu com bom humor:

— Em Minas, importaram um gaúcho para clássico. Será que agora o RS vai importar um mineiro? — brincou.

Favoritismo

Por fim, PVC faz uma análise das equipes envolvidas e suas condições para a grande final. Para ele, o Inter chega com uma ligeira vantagem, principalmente devido ao trabalho mais longo de Roger à frente da equipe.

— O Inter está um pouco melhor do que o Grêmio. Até pelo tempo de trabalho do Roger. O Grêmio ainda não achou a melhor maneira de jogar com o Quinteros — afirmou.