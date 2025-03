FGF divulga áudios do VAR de lances do clássico Gre-Nal; assista aos vídeos

Lance envolvendo Vitinho foi um dos analisados. Renan Mattos / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou no começo da noite desta quarta-feira (12) três áudios da atuação do VAR no primeiro jogo da final do Gauchão, disputada no sábado (8), e vencida pelo Inter por 2 a 0. A liberação ocorreu após a direção colorada comparecer à sede da entidade em Porto Alegre para ver a atuação do árbitro de vídeo em possível pênalti para o Inter.

A jogada que causou protesto colorado foi um possível pênalti do goleiro Tiago Volpi, do Grêmio, no atacante Vitinho, do Iner, no primeiro tempo da partida.

— A princípio, o Volpi toca a bola com a mão e depois cai em cima (do Vitinho). Normal — descreve o árbitro Ramon Abatti Abel.

A VAR Daiane Muniz responde logo em seguida.

— É isso que as imagens me mostram. Podem jogar — afirma. — O goleiro pega a bola. Ele faz isso de maneira licita. Não existe infração — complementou.

O Inter protesta que, primeiro, Volpi cai em cima de Vitinho e, depois, alcança a bola.

Outro lance liberado foi uma dividida entre o colorado Vitinho e Cristian Olivera, do Grêmio, em lance na área gremista.

— Ocupa o espaço para mim. O atacante ficou na frente dele — explicou o árbitro de campo após o lance.

Logo, Daiane explica a sua interpretação do lance, corroborando a decisão de Abatti.

— O defensor dá o carrinho para frente, o atacante coloca o pé esquerdo na frente dele. Ele atinge a bola também — avaliou.

Por fim, foi analisada uma possível expulsão de Villasanti, em falta cometida em Bernabei.

— O ponto de contato é trava da chuteira. Porém, ele atinge o pé direito do jogador Inter e o pé esquerdo é atingido pela canela, com a perna recolhida. Lance checado. Pé com pé, seguimos — explica Daiane.

Com a visão do VAR, Abatti não foi à cabine rever em vídeo nenhum dos lances.