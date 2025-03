Volante reserva conquista Roger Machado e ganha protagonismo no meio-campo do Inter

Volante Ronaldo foi em janeiro de 2025 para reforçar o meio Ricardo Duarte / Inter

Contratado sem alarde no início do ano, o volante Ronaldo conquistou protagonismo no Inter de Roger Machado na fase final do Gauchão. Apesar de reserva, o atleta participou de todos os últimos oito jogos da equipe, sendo três como titular. O atleta é considerado um trunfo colorado para garantir o resultado positivo no Gre-Nal decisivo de domingo (16), pela final do Gauchão.

Na visão da comissão técnica, o meio-campista é capaz de atuar tanto na primeira quanto na segunda função do setor. Curiosamente, na fase de grupos do Estadual, o atleta costumava substituir Fernando como cabeça de área. Já na fase final, o jogador vem sendo aproveitado em uma função mais avançada, como reposição a Bruno Henrique.

Após já ter trabalhado com Roger no Bahia, em 2021, Ronaldo destacou o entrosamento com as ideias do comandante logo na sua apresentação, em janeiro.

— Conheço o Roger há um tempo. A adaptação fica um pouco mais fácil por já conhecer o estilo de jogo dele, o que pretende dos jogadores dentro de campo, tanto na fase defensiva como ofensiva. Posso jogar tanto de primeiro como segundo volante — disse, à época.

Contratado em um primeiro momento para grupo, Ronaldo destacou-se em campo e subiu na hierarquia de meio-campistas, especialmente após a perda de espaço de Thiago Maia, envolvido em uma transferência frustrada para o Santos e ainda não reintegrado aos jogos. Depois do Gauchão, porém, terá de disputar espaço com Diego Rosa, contratado após o fim do prazo de inscrições do Estadual.