Autor do gol da vitória do Inter no Gre-Nal 443, Rafael Borré imitou o Saci em sua comemoração. Na zona mista do Beira-Rio, o centroavante contou que a ideia foi para homenagear o compatriota Wason Rentería, campeão da Libertadores de 2006 pelo Colorado e que comemorava seus gols dessa forma.