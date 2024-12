Quanto Inter e Grêmio podem ganhar de premiação no Brasileirão

Gre-Nal válido pelo retorno do Brasileirão.

Mesmo sem chance de ser campeão do Brasileirão, o Inter ainda busca terminar o torneio na melhor posição possível. Quanto melhor a colocação, melhor é a premiação . Para o Grêmio vale o mesmo, porque o Tricolor não pode mais ser rebaixado.

O Campeonato Brasileiro de 2024 vai distribuir R$ 481,6 milhões para as 16 equipes que permanecerem na Série A. Os rebaixados não ganham nada. O campeão do Brasileirão recebe a maior fatia, que representa 10% do total. Dessa forma, Botafogo ou Palmeiras — clubes que ainda podem ser campeões — vai receber R$ 48,1 milhões.