"Derrota não invalida nada do que a gente fez até agora", diz Roger Machado após fim da invencibilidade do Inter

Inter do técnico Roger Machado perdeu por 3 a 2 neste domingo, fora de casa.

Após a derrota do Inter para o Flamengo , o técnico Roger Machado exaltou a sequência de invencibilidade da equipe , que foi encerrada neste domingo (1º). Apesar da chance de título brasileiro ter acabado, o comandante colorado ainda almeja uma colocação mais alta no Brasileirão .

— Eu acho que (o resultado) não invalida nada do que a gente fez até agora. É um grande ano. Nós alimentamos o sonho, sim, da possibilidade de, vencendo hoje (domingo, 1º), brigar (pelo título). Porque é assim que a gente vive. A possibilidade se encerra hoje, mas temos ainda desejo de colocar o clube na mais alta posição possível do campeonato — disse.

