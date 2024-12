Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Flamengo

O Inter perdeu para o Flamengo por 3 a 2 , na tarde deste domingo (1º), no Maracanã. O jogo foi válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

A derrota com gols de Michael (duas vezes) e Léo Ortiz deixou o Colorado na quarta posição da tabela. Wesley e Valencia fizeram para os gaúchos.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 21h30min , contra o Botafogo, no Beira-Rio.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Bruno Gomes

Rogel

Sofreu com a velocidade do ataque do Flamengo. Nota 5,5.