A dupla Gre-Nal sofreu duas goleadas neste domingo (8) pela 38ª rodada, a última do Brasileirão 2024. Na Arena, o Grêmio levou 3 a 0 do Corinthians. Na Arena Castelão, o Inter perdeu por 3 a 0 para o Fortaleza. Acompanhe todas as repercussões das partidas na Jornada Digital da Gaúcha.