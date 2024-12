Inter é goleado pelo Fortaleza e termina o Brasileirão 2024 em quinto lugar

Na pior atuação sob comando de Roger Machado (e uma das piores do ano), o Inter se despediu do Brasileirão levando uma goleada do Fortaleza. No Castelão, tomou 3 a 0, com direito à falha bizarra de Rochet. Com o resultado, termina a competição em quinto lugar e deixa R$ 2,3 milhões no Ceará. Foi a terceira derrota seguida, após 16 jogos consecutivos de invencibilidade. A equipe colorada termina com a melhor campanha do segundo turno e classificada para a Libertadores.

Com vários desfalques, Roger escalou novamente o Inter com dois atacantes, Borré e Valencia. A novidade foi Gustavo Prado entre os titulares, formando o meio-campo com Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Tabata. Clayton Sampaio começou na zaga, na vaga de Rogel, lesionado.

A partida começou como o técnico colorado previra. O Fortaleza é uma equipe de pouca posse de bola e muita verticalidade. Assim, o Inter tinha a bola, enquanto o adversário esperava para estocar.

No segundo minuto, o Inter teve uma chance clara. Gustavo Prado fez boa jogada na esquerda, cruzou e Bruno Henrique concluiu, com o lado externo do pé, para fora. Era um sinal de possível domínio, mas pouco depois deu um presente aos donos da casa.

Eram seis minutos quando Clayton recuou uma bola simples para Rochet. O goleiro recebeu a bola, demorou, demorou, demorou, errou em bola bisonhamente e perdeu para Moisés, que apenas empurrou para a rede. Mais uma falha do uruguaio, a segunda em duas rodadas seguidas.

Quando voltava a se assentar no jogo e controlava a posse, o Inter deu outro gol para o Fortaleza. Aos 18 minutos, em um lançamento despretensioso para a direita da defesa colorada, Clayton chegou inteiro para dividir. Mas, no carrinho, perdeu para Moisés. Cara a cara com Rochet, 2 a 0.

Com o aumento da desvantagem, o Inter não se encontrou mais em campo. Passou o resto do primeiro tempo sem concluir no gol adversário. E o Fortaleza administrou o resultado sem sustos.

Segunda etapa

O Inter voltou com uma troca do vestiário. Saiu Valencia, sentindo dores na perna, entrou Gabriel Carvalho.

E novamente levou um gol cedo, para acabar com qualquer possibilidade de reação. Aos sete, em uma cobrança de escanteio ensaiada, a bola foi alçada para a área e Tinga subiu mais do que a defesa para fazer 3 a 0.

Imediatamente após o gol, Bernabei ganhou pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo e se apresentou para Tabata, sozinho, chutar para fora.

Aos 16, Roger fez mais três trocas: saíram Bruno Henrique, Gustavo Prado e Rômulo, entraram Fernando, Luis Otávio e Lucca. No minuto seguinte, o Inter chegou a diminuir a desvantagem, quando Gabriel Carvalho desarmou Tinga e serviu Borré, que tirou o goleiro. Mas o colombiano estava impedido e o lance foi anulado.

A última troca foi aos 27. Bruno Tabata saiu, entrou Ricardo Mathias. O resto do tempo foi de apenas contemplação. E festa dos donos da casa.

Leia Mais Vitão lamenta goleada sofrida, mas garante Inter mais forte em 2025

Brasileirão — 38ª rodada — 8/12/2024

Fortaleza (3)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Eros Mancuso (Felipe Jonathan, 32'/2ºT); Matheus Rossetto (Kervin, 44'2ºT2, Hércules (Zé Welisson, 26'/2ºT), Pochettino (Martínez, 32/2ºT); Marinho, Moisés (Breno Lopes, 26'/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Inter (0)

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando, 16'/2ºT), Bruno Henrique (Luis Otávio, 16'/2ºT), Gustavo Prado (Lucca, 16'/2ºT) e Bruno Tabata (Ricardo Mathias, 27'/2ºT); Borré e Valencia (Gabriel Carvalho, int.). Técnico: Roger Machado.

Gols: Moisés, aos seis, aos 18 minutos do 1º tempo; Tinga, aos sete minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Bruno Tabata, Bernabei

Local: Castelão

Público: 51.386

Renda: R$ 1.169.819

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB). VAR: Philip Georg Bennett (RJ)