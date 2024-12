Três derrotas preocupantes do Inter na reta final do Brasileirão

O Inter foi brilhante nos seus 16 jogos de invencibilidade a garantiu presença na fase de grupos da Copa Libertadores. Só que os três jogos finais formam uma mancha importante e preocupante para o que virá no ano que vem.

O time teve o desfalque de alguns jogadores e perdeu seu futebol. Pensava ser vice-campeão e acabou no quinto lugar . Até perdeu uma boa grana.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.