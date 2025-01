Churrasco express: bons motivos para ir ao Pit Stop La Hacienda

Sol, praia e muito churrasco. É assim que boa parte da população gaúcha aproveita o período de férias de verão em destinos como a Praia do Cassino, em Rio Grande, no litoral Sul do Estado. Para oferecer mais comodidade e praticidade a esse público, o Grupo Guanabara, que completa 60 anos em 2025, inaugurou um empreendimento de compras expressas chamado Pit Stop La Hacienda.

– O estabelecimento surgiu com a observância do mercado e com base na necessidade dos consumidores de otimizar o tempo de suas compras para lazer nas férias. O prédio fica ao lado de uma de nossas lojas, no Balneário Cassino, e permite que as pessoas efetuem com maior rapidez compras de itens de churrasco e camping – afirma o gerente de marketing do Grupo Guanabara, Luciano Canteiro.