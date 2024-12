Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Fortaleza

Inter foi derrotado na despedida do Brasileirão 2024.

O Inter perdeu por 3 a 0 para o Fortaleza neste domingo (8) na 38ª e última rodada do Brasileirão 2024. Os gols foram marcados por Moisés, duas vezes, e Tinga. A partida ocorreu na Arena Castelão, no Ceará.

Com o resultado, o time de Roger Machado termina o campeonato na quinta posição, com 65 pontos , e vaga direta garantida na Libertadores de 2025 .

Confira as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Bruno Gomes

Não foi por seu lado o principal problema defensivo do Inter. Sofreu como o resto do time. Nota 5

Clayton Sampaio

Falhou no segundo gol, ao entrar mole na dividida. Nota 4

Vitão

Individualmente não teve culpa nos gols, mas fez parte do sistema defensivo que sucumbiu no Ceará. Nota 5

Bernabei

Rômulo

Não conseguiu controlar o meio-campo do Fortaleza. Nota 5

Bruno Henrique

Teve uma boa oportunidade no início de jogo. E quase mais nada. Nota 5

Bruno Tabata

Gustavo Prado

Foi mais lúcido do time enquanto esteve em campo. Nota 5,5

Borré

Valencia

Gabriel Carvalho

Renovou um pouco o fôlego no segundo tempo. Nota 5

Fernando

Luis Otávio

Só ocupou espaço no meio-campo. Nota 5

Lucca

Ricardo Mathias

