4 doenças que podem ter como sintoma a icterícia

A alteração da cor dos olhos é um sintoma que pode indicar diversos problemas de saúde. Quando a parte branca do olho (esclera) adquire uma coloração amarelada, por exemplo, recebe o nome de icterícia. Em geral, isso ocorre devido ao excesso de bilirrubina, substância produzida no fígado a partir da destruição de glóbulos vermelhos do sangue, armazenada na vesícula para ser eliminada nas fezes ou na urina.

“Quando a bilirrubina não é processada corretamente e se acumula na corrente sanguínea, ela é depositada em tecidos como a pele e as mucosas, especialmente na região dos olhos, causando o seu amarelamento. Esse fenômeno é um sinal de que o fígado ou as vias biliares não estão funcionando adequadamente, resultando na dificuldade de eliminar a bilirrubina do corpo”, explica Roberto Launde Pimentel, oftalmologista e professor do curso de Medicina da Unime Lauro de Freitas.