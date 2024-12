Vitão lamenta goleada sofrida, mas garante Inter mais forte em 2025

Inter terminou o Brasileirão em quinto lugar, com 65 pontos. Mateus Lotif / Fortaleza EC/Divulgação

O Inter encerrou sua participação no Brasileirão sendo goleado pelo Fortaleza, por 3 a 0, o que deixou o time no quinto lugar na classificação. Na saída do gramado, o zagueiro Vitão pediu desculpas aos torcedores pelo resultado, mas ressaltou a campanha da equipe depois das dificuldades enfrentadas com a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Vitão garantiu um Colorado mais forte em 2025.

— Por tudo que nós passamos, que o clube passou, penso que a torcida merecia, no mínimo, ficar entre os quatro primeiros. O time deles começou forte, nós até começamos bem, mas aconteceram erros que podem passar com qualquer um — disse o defensor sobre o jogo ainda no gramado da Arena Castelão.

Sobre a campanha do Inter, Vitão ressaltou a recuperação do clube ao longo do segundo turno.

— Depois do que passamos ninguém acreditava que iríamos conseguir classificar para a Libertadores. Foi um ano difícil. Peço desculpas pelo placar de hoje e pode ter certeza que voltaremos mais fortes ano que vem — finalizou.

Apesar do quinto lugar, o Inter vai direto para a fase de grupos da Libertadores de 2025 porque Botafogo e Flamengo, com vagas garantidos por seus títulos de Libertadores e Copa do Brasil deste ano, respectivamente, ficaram entre os quatro primeiros.