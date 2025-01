Depois de João Fonseca, Thiago Monteiro também  'fura' quali, entra na chave do Aberto da Austrália 

O Brasil comemorou duas vagas na chave principal do Australian Open. Após a vitória de João Fonseca sobre o argentino Thiago Tirante, foi a vez do cearense Thiago Monteiro vencer sua terceira partida no qualifying e se classificar para a chave principal do primeiro Grand Slam da temporada. O tenista de 30 anos superou o belga Kimmer Coppejans em sets diretos, com o placar final de 6/4 e 6/3, em uma hora e 13 minutos de partida.