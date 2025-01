Confira os horários para assistir "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" em Caxias do Sul 

Débora Falabella (como Professora Marocas) e Isaac Amendoim (protagonizam em "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" Fábio braga / Divulgação

Quando Mauricio de Sousa esteve em Gramado para a inauguração da Vila da Turma da Mônica, em outubro de 2022, o cartunista contou à reportagem do Pioneiro, quase em tom confidencial, que uma das novidades que o público podia esperar para os anos seguintes era o primeiro 'filme em live action (com atores reais) do Chico Bento, personagem caipira da Turma. Pouco mais de dois anos depois, "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" estreia nesta quinta-feira nos cinema do Brasil.

Em Caxias do Sul, o longa entra em cartaz no Cinépolis, com sessões às 14h, 16h30min, 19h15min e 21h30min, e no GNC Cinemas), às 13h15min, 15h20min, 17h30min, 11h45min e 21h45min (horários da semana de estreia).

Com direção de Fernando Fraiha e com o ator e influencer mineiro Isaac Amendoim no papel principal, o longa que realiza um sonho antigo do criador do personagem já nasce cheio de expectativa. Ao embarcar para a Vila Abobrinha, o público irá acompanhar uma aventura que começa com a notícia de que a "maraviósa" goiabeira do fazendeiro Nhô Lau pode ser derrubada para a construção de uma estrada. É claro que Chico Bento, fã número 1 do fruto da goiabeira, vai tentar impedir de todas as formas, contando com a ajuda da namoradinha, Rosinha, e dos amigos Zé Lelé, Zé da Roça, Hiro e Tábata.

Além da garotada, o elenco traz o ator e humorista Luis Lobianco (do canal Porta dos Fundos) como Nhô Lau e as atrizes Débora Falabella (Professora Marocas) e Lívia La Gatto (Dona Cotinha). Taís Araújo também entra na trama com um papel de destaque, dando vida à árvore (como Dona Goiabeira) e compartilhando sua sabedoria com o menino caipira.