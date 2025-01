Primeiro preview do Flores Blues Jazz Festival será no dia 18 de janeiro, em Flores da Cunha

Mo' Blue, banda local dedicada ao repertório de clássicos do blues, será a atração da noite no Flowers Garden Álan Novello / Divulgação

No dia 18 de janeiro, o Flowers Garden (Borges de Medeiros, 2350), em Flores da Cunha, recebe o primeiro preview do 2º Flores Blues Jazz Festival, com show da Mo’ Blue a partir das 16h, com entrada franca.

Formada em 2023 na Serra Gaúcha, a Mo’Blue é composta por Cristiano Meneghini (bateria), Felipe Corso (guitarra), José Luis Guarese (baixo) e Laura Sartor (vocal). O repertório reúne clássicos do blues e do rock blues, com interpretações que destacam as raízes e a essência desses gêneros musicais.

Outros dois previews já têm data e local definidos: dia 15 de fevereiro, no Parque Romano, no loteamento Villa Romana e no dia 15 de março, na Praça da Bandeira.