Pai de Wesley, atacante do Inter, morre em acidente de moto

Wesley esteve em campo na partida contra o Botafogo, no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter informou no início da madrugada desta quinta-feira (5) que o pai do atacante Wesley, Hildebrando dos Santos Silva, morreu. Em função da notícia, as entrevistas de atletas pós-jogo contra o Botafogo foram canceladas.

Informações preliminares apontam que o pai de Wesley teria morrido em um acidente de moto. O clube não passou mais detalhes.

"É com profundo pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento de Hildebrando dos Santos Silva, pai do nosso atacante Wesley. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. A torcida colorada está contigo, Wesley!", diz a nota postada pelo clube.

No Beira-Rio, a notícia foi comunicada aos jornalistas logo após o término da coletiva de imprensa de Roger Machado. Pouco depois, o Inter publicou uma nota de pesar nas redes sociais. O Inter enfrentou o Botafogo na noite desta quarta-feira (4) e perdeu por 1 a 0.