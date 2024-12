Wesley, do Inter, deixa o campo na bronca com árbitro: "Não sei o que veio fazer aqui"

Wesley (D) reclamou da arbitragem Jefferson Botega / Agencia RBS

Wesley deixou o gramado do Beira-Rio incomodado com a atuação da arbitragem. Nesta quarta-feira (4), o Inter perdeu para o Botafogo por 1 a 0 em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.

— Não sei o que o Ramon veio fazer aqui. Não sei se ele veio mal intencionado ou se é erro mesmo porque eu acho que teve alguns lances duvidosos, toques de mão dentro da área, o lance do Bernabei. Acredito que se ele vem dar uma olhadinha direito (no VAR), acho que tem possível pênalti, sim — afirmou o atacante.

O lance com Bernabei referido por Wesley ocorreu no segundo tempo, quando o lateral invadiu a área do área do Botafogo. Na Rádio Gaúcha, o comentarista de arbitragem Diori Vasconcellos avaliou que Bernabei foi tocado na perna pelo marcado e que houve pênalti.

A partida foi apitada por Ramon Abatti Abel, árbitro Fifa de Santa Catarina, auxiliado por auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira, Fifa do Ceará, e Alex dos Santos, de Santa Catarina, com Gilberto Rodrigues Castro Junior, de Pernambuco, no VAR.

Na saída de campo, Wesley também reconheceu o esforço da equipe para buscar a reação diante do Botafogo.

— Eu acho que quem veio ao Beira-Rio hoje veio com o intuito de ver uma vitória. Infelizmente, ela não aconteceu. Acho que os aplausos no final da partida não deixam de demonstrar o quanto a gente luta dentro da campo até o último minuto para trazer o resultado positivo — comentou.