Goleiro se despede do Inter: "Gratidão"

Antes mesmo da última rodada do Brasileirão , o Inter já viu alguns de seus jogadores se despedindo da temporada . Um desses atletas é Fabrício . Mas ao contrário de outros companheiros que irão se reapresentar em janeiro de 2025, o goleiro não terá seu vínculo renovado.

E foi através da sua conta no Instagram que Fabrício fez uma breve postagem agradecendo a passagem pelo Inter em 2024. O goleiro se limitou a agradecer. "Gratidão", foi o que escreveu. "Último treino da temporada" e "último treino pelo Inter" vieram na sequência da postagem publicada no início da tarde deste sábado (7).

Contratado em abril deste ano, o goleiro de 38 anos disputou 10 partidas com a camisa colorada. Foram oito pela série A, incluindo a vitória sobre o Grêmio em Curitiba, e mais duas apresentações na Copa Sul-Americana.

Para 2025, o técnico Roger Machado vai contar com três goleiros no elenco principal: Rochet, Anthoni e, recuperado de lesão, Ivan.

