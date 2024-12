Inter 0x1 Botafogo: veja o gol e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Inter perdeu por 1 a 0 para o Botafogo nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Savarino aos quatro minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 76 pontos e está a um empate do título do Brasileirão, já que o Palmeiras venceu o Cruzeiro no Mineirão e foi a 73.

O Inter, por sua vez, permanece na quarta colocação com 65 pontos, assim como o Fortaleza. O clube gaúcho está na frente pelo saldo de gols (20 contra 11).