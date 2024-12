Grêmio anuncia saída de dois auxiliares de Renato

Alexandre Mendes era auxiliar de Renato na comissão técnica do Grêmio.

Conhecido como Gabeira, Mendes era o braço direito de Portaluppi desde a passagem do técnico pelo Vasco, em 2005. No final de 2024, estava afastado dos trabalhos em razão de um inquérito por suspeita de violência doméstica. No entanto, após a conclusão da investigação, ele não foi indiciado.