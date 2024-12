Grêmio demite treinadores de goleiros e profissionais de preparação física

Mauri era o treinador de goleiros desde 2020. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

Além de oficializar a saída de Renato Portaluppi, o Grêmio realizou mais mudanças na comissão técnica após o término do Brasileirão. Nesta segunda-feira (9), foram desligados do clube quatro profissionais que atuavam como treinadores de goleiros e na condução da preparação física. O anunciou foi feito nesta terça-feira (11) pelo Tricolor. Na mesma nota, o clube divulgou as saídas dos auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes.

Mauri Lima era o treinador de goleiros do Tricolor desde 2020. Com ele, sai também o auxiliar Ênio Oliveira, o que deixa vago o cargo de preparação dos goleiros do elenco profissional para a temporada de 2025.

Na preparação física, saíram Mário Pereira, que assumiu a titularidade da função com a saída de Reverson Pimentel rumo ao Corinthians no início do ano, e o auxiliar Gabriel Alves. Ficou somente o então auxiliar Marcel Cardozo, que recentemente foi puxado das categorias de base.

As saídas não foram anunciadas de forma pública, mas comunicadas internamente aos demais funcionários. Ainda não há uma definição se as reposições serão buscadas no mercado ou se caberá ao novo treinador indicar nomes de profissionais para estes cargos.

Para substituir Renato, a diretoria trabalha com o perfil de um profissional experiente, que não sinta a pressão e entenda o cenário estadual, onde o Grêmio buscará a inédita conquista do octacampeonato gaúcho. O nome tratado como grande sonho é o de Tite.

