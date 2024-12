Antonio Brum ao deixar vice-presidência do Grêmio: "Não tem a ver com a saída do Renato"

Antonio Brum comunicou a saída em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (9). Vitória Nascimento / Agência RBS

Antonio Brum não é mais vice-presidente de futebol do Grêmio. Na tarde desta segunda-feira (9), o agora ex-dirigente concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e comunicou a decisão.

Brum afirmou que deixar o cargo foi uma iniciativa própria. Ele negou que a escolha tenha relação com a saída do técnico Renato Portaluppi, também confirmada nesta segunda-feira.

— Não tem a ver com a saída do Renato. É uma decisão que eu já vinha amadurecendo há bastante tempo. Eu só não quis (anunciar) antes da temporada terminar. Eu estava com foco total em tirar o Grêmio dessa situação (complicada no Brasileirão). Nem seria justo eu colocar as prioridades particulares na frente das prioridades do Grêmio. Como a gente conseguiu resolver a situação, ontem a gente (ele e o presidente Guerra) conversou amigavelmente — explicou.

O ex-vice acrescentou que questões familiares e profissionais pesaram na sua decisão. Com dois filhos pequenos, Antonio Brum é cirurgião dentista e empresário. Ele começou no futebol do Grêmio em novembro de 2022, como diretor, e assumiu o cargo de vice-presidente em julho de 2023.

— Eu não tinha mais como conciliar minha vida pessoal e profissional com esse cargo — comentou.

Brum e o executivo de futebol do Grêmio, Luís Vagner Vivian, já trocaram informações sobre as negociações que estão em andamento. Por enquanto, não está previsto um período de transição formal com o novo vice, que será anunciado nos próximos dias, segundo o Grêmio.