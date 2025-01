Estreia de Quinteros na Arena e mais intensidade: o que esperar do Grêmio no jogo contra o Caxias

Gustavo Martins deve ser a novidade do Grêmio para a segunda rodada do Gauchão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O torcedor do Grêmio terá a primeira oportunidade de ver de perto a versão do time de 2025 neste domingo (26), às 20h30min, na partida contra o Caxias. Mesmo que a equipe ainda não tenha as caras novas tão esperadas, o jogo reserva algumas atrações para quem está curioso em observar o trabalho de Gustavo Quinteros e as mudanças que estão sendo implementadas pela direção.

A principal atração é acompanhar de perto a mudança de postura que o Grêmio implementou sob a gestão de Quinteros. Após um 2024 de muitas dificuldades, a nova versão da equipe titular mostrou algumas características que agradaram. A questão da intensidade ficou evidente na estreia contra o Brasil-Pel.

Depois de adotar uma postura mais passiva na marcação na saída de bola dos adversários no ano passado, o Tricolor foi mais agressivo no primeiro teste do Gauchão. Uma postura que é estimulada durante a semana de treinamentos.

— O time por momentos mostrou algo do que queremos, pressionar a perda de posse de bola, tentar jogar de forma associada, mas nos falta tempo e trabalho. Há que ter paciência e seguir trabalhando — disse Quinteros, após a partida contra o Xavante.

E como a tendência é pela manutenção de uma escalação com os jogadores considerados titulares, a expectativa da comissão técnica é de que o time apresente evolução nas questões táticas.

Outro ponto que deve atrair o público para a partida é demonstração de força da torcida. O fator local se mostrou decisivo para o Grêmio alcançar o heptacampeonato e novamente será importante para o clube se manter competitivo para tentar o histórico octa.

O adversário deste final de semana foi o último a vencer o Tricolor dentro da Arena pela fase classificatória do Gauchão. A última derrota gremista nas fases iniciais como mandante aconteceu no dia 22 de janeiro de 2020

O retrospecto recente é extremamente favorável ao Grêmio. O clube chega ao jogo deste domingo com uma sequência de 27 jogos de invencibilidade na primeira fase do Gauchão, com 24 vitórias e apenas três empates no período. Um fato curioso é que foi o Caxias o último visitante a vencer na camisa gremista em jogos da fase de grupos.

Na estreia do Gauchão de 2020, Renato Portaluppi apostou em uma escalação com força máxima. O então técnico mandou a campo um time formado por Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva, Maicon, Alisson, Patrick e Everton; Luciano. Ferreira e Isaque entraram no segundo tempo, mas não mudaram o resultado.

O Caxias de Rafael Lacerda venceu por 2 a 0, com gols de Tilica e Ivan. O confronto que abriu o campeonato para o Tricolor se repetiu na decisão, mas desta vez com vantagem gremista. Após fazer 2 a 0 no Centenário, na partida de ida, o Grêmio foi derrotado por 2 a 1. Mas o título se confirmou para o Tricolor.