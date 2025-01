O reforço do Grêmio que não é unanimidade

Thiago Volpi se despediu do Toluca em entrevista. Julio Cesar AGUILAR / AFP

Tiago Volpi está chegando para ser goleiro do Grêmio. O atleta deu uma entrevista se despedindo do Toluca, time do México. O nome é uma convicção dos dirigentes gremistas, apesar da repercussão negativa por parte dos torcedores, que se manifestaram nas redes sociais e nos canais de interatividade da imprensa.



Mas a partir da confirmação da contratação, resta ao torcedor apoiar. Não há outra alternativa. É um caminho sem volta. E quem garante, com absoluta certeza, que Volpi não dará uma boa resposta em campo? Não é hora de cancelamento e perseguição.

Na história do futebol são muitos os casos de atletas que chegam aos clubes com total desconfiança e depois se tornam ídolos. O tempo dirá se quem tinha razão eram os dirigentes do Grêmio ou a torcida que não gostou da contratação.