Emocionado, Renato posta vídeo de despedida do Grêmio: "Vou embora com a consciência tranquila"

Antes de postar o vídeo, treinador conversou rapidamente com a imprensa no estacionamento do hotel onde mora, em Porto Alegre. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com lágrimas no rosto, o ídolo se vai. Nesta segunda-feira (9), Renato Portaluppi se despediu da torcida do Grêmio em vídeo publicado nas redes sociais. A saída do treinador foi oficializada no início da tarde após reunião com o presidente Alberto Guerra.

— Vou embora com a consciência tranquila. Sempre procurei fazer o melhor para o clube. Não posso agradar a todo mundo, mas eu sempre vesti a camisa — afirmou o técnico.

Renato Portaluppi garantiu que sempre manteve bom relacionamento com a direção e com os atletas. E agradeceu.

— E eu não poderia deixar de falar do meu grupo, um grupo excepcional, que, nos momentos mais difíceis, sempre estiveram juntos, nunca tivemos um problema sequer. Eu fico lisonjeado quanto a isso, honrado. Agradecer todos os funcionários do clube. É difícil para mim, porque estar à frente de um grande clube como esse, com uma grande torcida, você cria uma amizade muito grande com jogadores, funcionários, diretoria, presidente e, de repente, da noite para o dia, você tem que dar um tempo, mas eu conversei com várias pessoas. Acho que foi a decisão certa no momento. Sei que as portas do clube sempre estarão abertas. Eu não sou perfeito. Tenho os meus defeitos. Mas eu sempre vesti a camisa do clube. Sempre procurei defender a instituição, mesmo não agradando a todo mundo — acrescentou.

Veja, abaixo, a manifestação completa.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.