O auxiliar técnico do Grêmio Alexandre Mendes não foi indiciado no inquérito policial que investigou suposta violência doméstica contra uma ex-companheira. De acordo com o relatório assinado pela delegada Fernanda Campos Hablich, da 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, não há elementos que comprovem agressões psicológicas ou físicas.