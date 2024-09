A defesa do auxiliar técnico do Grêmio Alexandre Mendes pediu a revogação das medidas protetivas para a suposta vítima de agressão. Na petição à qual Zero Hora teve acesso, o advogado Sérgio Felício Queiroz argumenta que a ex-companheira tentou contatar o cliente por mensagens e ligação telefônica, o que é proibido pelo mecanismo de lei.