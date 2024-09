A defesa de Alexandre Mendes, 60 anos, auxiliar técnico do Grêmio, investigado por suposta violência doméstica, se pronunciou no final da tarde desta quinta-feira (19) sobre o caso em que ele é acusado de agressão. Conversei com Sergio Queiroz, advogado de Alexandre Mendes, que garante ter provas da inocência do auxiliar técnico do Grêmio: