Adversário do Real Madrid, Pachuca contrata zagueiro revelado pelo Inter

Adversário do Real Madrid na final da Copa Intercontinental, o Pachuca, do México, vive um dos grandes momentos da sua história. E, um pouco antes da competição começar, fechou a contratação de um zagueiro revelado pelo Inter .

Eduardo Bauermann , 28 anos, é o novo reforço dos mexicanos. Este será o segundo clube dele após ser punido com um ano de suspensão por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados, que foi descoberto depois da operação Penalidade Máxima, do MP-GO.

Depois de cumprir a punição, o zagueiro atuou no Everton-CHI. Agora terá a oportunidade em um clube de maior expressão. Como não houve tempo de ser inscrito, não está disputando a Copa Intercontinental e não será opção para a final desta quarta-feira (18) contra o Real Madrid.

Mas estará disponível para o Super Mundial da Fifa em 2025. No sorteio, o Pachuca ficou no Grupo H, com Real Madrid, Al Hilal e RB Salzburg.